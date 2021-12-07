Михаил Мурашко заявил о необходимости обеспечивать пациентов лекарствами сразу после выписки

Михаил Мурашко сказал, что выписавшимся из больниц пациентам необходимо в тот же день предоставлять необходимые медпрепараты. Фото: Павел Ворожцов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что выписавшимся из больниц пациентам необходимо в тот же день предоставлять необходимые медпрепараты. Также глава Минздрава обозначил ключевые задачи модернизации механизма обеспечения лекарствами.

Об этом Михаил Мурашко рассказал по итогам заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами.

"Каждый пациент должен быть своевременно обеспечен лекарственным препаратом. Информация о пациенте уже при подготовке к выписке должна идти в поликлинику или аптечную организацию, а лекарственные препараты должны быть обеспечены уже в этот день", - передаёт слова министра ТАСС.

Ключевыми задачами в сфере модернизации механизма обеспечения медицинскими препаратами Михаил Мурашко назвал совершенствование системы регистрации и доставки препаратов, дистанционной торговли медикаментами, модернизацию механизма лицензирования и ценообразования лекарств, а также профилактику дефицита препаратов.

"В рамках развития федерального регистра лекарственного обеспечения планируется осуществить разработку методики расчёта и прогнозирования потребности в препаратах и медицинских изделиях для отслеживания ситуации в регионах", - добавили в пресс-службе Минздрава.

Напомним, что в конце ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о порядке государственного контроля за формированием цен на лекарства, входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Документ, подписанный Мишустиным, позволит проводить проверки документов, на основании которых в субъектах РФ рассчитываются надбавки к отпускным ценам.

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