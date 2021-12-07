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Общество / Здравоохранение и здоровье
7 декабря 2021, 20:58

В России сократили срок действия результата ПЦР-теста на ковид до двух суток

Тест на ковид

Также в постановлении говорится, что взятие проб биоматериала у человека для теста на ковид будет производится только при наличии симптомов коронавируса. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Роспотребнадзора, главный санврач России Анна Попова подписала постановление о внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса. Документ сокращает срок действия результатов ПЦР-теста на коронавирус с 72 до 48 часов. 

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19", - говорится в тексте документа.

Также в постановлении говорится, что взятие проб биоматериала у человека для теста на ковид будет производится только при наличии симптомов коронавируса. При этом выписка человека, контактировавшего с заражённым ковидом, но у которого не появились симптомы в период изоляции, осуществляется без ПЦР-теста.

Напомним, информация о планах по сокращению срока действия результатов ПЦР-теста на COVID-19 появилась 1 декабря.

Добавим, что 2 декабря в Министерстве здравоохранения России приняли решение продлить срок действия сертификатов для переболевших коронавирусом с полугода до одного года. По словам помощника главы Минздрава РФ Алексея Кузнецова, работа по переоформлению выданных сертификатов уже началась.

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