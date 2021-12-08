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8 декабря 2021, 07:15

70% заболевших коронавирусом приходится на 10 городов Свердловской области

Парень едет на велосипеде зимой

Общее число случаев коронавируса в регионе накануне перевалило за 184 тысячи. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Около 70% инфицированных COVID-19 приходится на 10 муниципалитетов.

В этих территориях выявлено свыше 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии. Среди городов-лидеров:

  • Екатеринбург (68 902 переболевших или болеющих COVID-19),
  • Нижний Тагил (15 525),
  • Первоуральск (9 375),
  • Каменск-Уральский и Каменский район (7 353),
  • Ревда (6 355),
  • Берёзовский (4 825),
  • Реж (4 696),
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 267),
  • Камышлов и Камышловский район (3 678),
  • Верхняя Пышма (3 083).

Общее число случаев коронавируса в регионе накануне перевалило за 184 тысячи. Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют шестые сутки подряд.

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