70% заболевших коронавирусом приходится на 10 городов Свердловской области

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Около 70% инфицированных COVID-19 приходится на 10 муниципалитетов.
В этих территориях выявлено свыше 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии. Среди городов-лидеров:
- Екатеринбург (68 902 переболевших или болеющих COVID-19),
- Нижний Тагил (15 525),
- Первоуральск (9 375),
- Каменск-Уральский и Каменский район (7 353),
- Ревда (6 355),
- Берёзовский (4 825),
- Реж (4 696),
- Красноуфимск и Красноуфимский район (4 267),
- Камышлов и Камышловский район (3 678),
- Верхняя Пышма (3 083).
Общее число случаев коронавируса в регионе накануне перевалило за 184 тысячи. Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют шестые сутки подряд.
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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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