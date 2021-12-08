70% заболевших коронавирусом приходится на 10 городов Свердловской области

Общее число случаев коронавируса в регионе накануне перевалило за 184 тысячи. Фото: Галина Соловьёва

Роспотребнадзор обновил данные по заболевшим коронавирусом в городах Свердловской области. Около 70% инфицированных COVID-19 приходится на 10 муниципалитетов.

В этих территориях выявлено свыше 3 тысяч заразившихся за всё время пандемии. Среди городов-лидеров:

Екатеринбург (68 902 переболевших или болеющих COVID-19),

Нижний Тагил (15 525),

Первоуральск (9 375),

Каменск-Уральский и Каменский район (7 353),

Ревда (6 355),

Берёзовский (4 825),

Реж (4 696),

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 267),

Камышлов и Камышловский район (3 678),

Верхняя Пышма (3 083).

Общее число случаев коронавируса в регионе накануне перевалило за 184 тысячи. Менее 700 новых ковид-пациентов за сутки в регионе выявляют шестые сутки подряд.

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