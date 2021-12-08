Средний Урал получит ещё 1,8 миллиарда на поддержку здравоохранения

Субъекты РФ смогут сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы 89 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием россиянам бесплатной медицинской помощи. Свердловская область получит на эти цели более 1,8 млрд рублей.

Точная сумма, которая будет выделена Среднему Уралу на компенсацию медицинских расходов - 1 млрд 810 млн 365 тыс. рублей. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, меньше всего среди регионов УрФО получит Ямало-Ненецкий автономный округ - 754,5 млн рублей, а больше всего Челябинская область - 2 млрд 676 млн 119 тыс. рублей.

Благодаря данной мере поддержки субъекты РФ смогут сосредоточить дополнительные ресурсы на борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения.

"Сейчас крайне важно обеспечить устойчивость системы здравоохранения, чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, последний раз Правительство России выделяло средства на поддержку систем здравоохранения в регионах в октябре - тогда в субъекты РФ направили 56 млрд рублей, из которых 1,28 млрд достались Свердловской области. В ноябре кабмин выделил ещё почти 5 миллиардов на закупку лекарств от COVID-19.