За сутки на Среднем Урале выявлен 671 случай заболевания COVID-19

Из больниц Среднего Урала за минувшие сутки выписались 467 пациентов, перенесших коронавирус. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области лабораторно подтверждён 671 заболевший коронавирусом за последние сутки. Суммарное количество заразившихся ковидом свердловчан на сегодняшний день составляет 184 774.

Из больниц Среднего Урала за минувшие сутки выписались 467 пациентов, перенесших коронавирус. Всего от COVID-19 удалось излечиться 160 634 жителям Свердловской области. При этом на лечении сейчас остаются 15 447 пациентов.

За последние 24 часа было зарегистрировано 32 летальных исхода от коронавируса. Общее число жертв опасной болезни на Среднем Урале составляет 8 693.

Отметим, что днём ранее в Свердловской области подтвердили 674 случая заболевания ковидом.