Верховный суд РФ разрешил штрафовать безмасочников по фото с камер

Оштрафовать нарушителя без маски теперь можно по фото с камер. Фото: Галина Соловьёва.

Наказывать нарушителей масочного режима станет проще. Теперь для этого не требуется специальное расследование и экспертиза. Понадобятся лишь протокол и фото нарушения с камер видеонаблюдения.

Такой вывод следует из постановления коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ по делу продавца продуктового магазина из Москвы, которого наказали рублём за отсутствие маски. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на этот документ, фотоматериал, на котором продавец зафиксирован на рабочем месте без маски, судебные инстанции обоснованно признали "достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого рода доказательствам названным кодексом".

В итоге суд отклонил жалобу продавца, оштрафованного за отсутствие маски на 100 тысяч рублей. В ней, к слову, безмасочник указывал, что экспертиза по фотографии, которая бы определила виновен он или нет, не была назначена райсудом.

Ранее "Областная газета" писала, что в ноябре на Среднем Урале составили более 4 тысяч протоколов за нарушение эпидрежима.