Число заразившихся коронавирусом жителей Екатеринбурга перевалило за 69 тысяч

Общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 184 774. Фото: Алексей Кунилов.

В уральской столице количество подхвативших COVID-19 людей составляет 69 094. Это больше трети от общего числа выявленных случаев коронавируса в Свердловской области за всё время пандемии.

По данным свердловского Управления Роспотребнадзора, в списке муниципалитетов региона с наибольшим числом заболевших ковидом сразу за Екатеринбургом идут Нижний Тагил с 15 541 случаем заражения и Первоуральск с 9 414 инфицированными. За ними - Каменск-Уральский и Каменский район с 7 437 заболевшими и Ревда с 6 370.

В топ-10 также входят:

Берёзовский (4 843 случая COVID-19);

Реж (4 704);

Красноуфимск и Красноуфимский район (4 280);

Камышлов и Камышловский район (3 679);

Верхняя Пышма (3 101).

Общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 184 774. Отметим, что 671 из них был выявлен сутками ранее.