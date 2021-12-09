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Общество / Здравоохранение и здоровье
9 декабря 2021, 09:20

Число заразившихся коронавирусом жителей Екатеринбурга перевалило за 69 тысяч

Девушка в маске

Общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 184 774. Фото: Алексей Кунилов.

В уральской столице количество подхвативших COVID-19 людей составляет 69 094. Это больше трети от общего числа выявленных случаев коронавируса в Свердловской области за всё время пандемии.

По данным свердловского Управления Роспотребнадзора, в списке муниципалитетов региона с наибольшим числом заболевших ковидом сразу за Екатеринбургом идут Нижний Тагил с 15 541 случаем заражения и Первоуральск с 9 414 инфицированными. За ними - Каменск-Уральский и Каменский район с 7 437 заболевшими и Ревда с 6 370.

В топ-10 также входят:

  • Берёзовский (4 843 случая COVID-19);
  • Реж (4 704);
  • Красноуфимск и Красноуфимский район (4 280);
  • Камышлов и Камышловский район (3 679);
  • Верхняя Пышма (3 101).

Общее число лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Среднем Урале составляет 184 774. Отметим, что 671 из них был выявлен сутками ранее.

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Областная газета Свердловской области

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