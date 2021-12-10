За сутки на Среднем Урале наибольший "ковидный прирост" показали Екатеринбург, Каменский район и Нижний Тагил

За сутки в Екатеринбурге заболело коронавирусом122 человека. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге ещё 122 человека заболели коронавирусом. Число заразившихся с начала пандемии увеличилось с 69 094 жителей столицы Урала до 69 216.

Как следует из данных регионального Управления Роспотребнадзора, далее среди муниципалитетов наибольший прирост по количеству заболевших ковидом показывают Каменск-Уральский и Каменский район. Там за последние сутки коронавирус подхватили 95 человек (с 7437 до 7532). Днём ранее эта территория занимала в суточном антирейтинге четвёртое место. Теперь сместилась на второе. На третьем месте - Нижний Тагил. Его показатель за сутки - 72 заразившихся (с 15 541 до 15 613 человек). На четвёртом месте Первоуральск с 44 инфицированными ( с 9 414 до 9458). В пятёрку по суточной заболеваемости вошёл и Тугулым - 27 человек (с 804 до 831 ). В Качканаре же за сутки выявили 26 новых заболевших (с 1971 до 1997 человек).

Лабораторно на Среднем Урале с начала пандемии подтверждено 185 443 случаев заражения ковидом. 669 из них обнаружено сутками ранее.