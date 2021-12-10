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Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2021, 10:10

Вакцинация подростков от COVID-19 в России стартует до конца года

вакцина для детей.

Вакцину "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября. Фото: Алексей Кунилов.

В России подростков 12 - 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца этого года. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"До конца года первую вакцинацию проведём [среди подростков] по всей России", - сообщил ТАСС министр во время визита в Пермь. Ранее он заявлял, что до конца года в гражданский оборот планируется выпустить примерно 150 тысяч доз вакцины "Спутник M".

Напомним, вакцину "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября. Создан этот препарат на базе "Спутника V". Как и взрослая вакцина, он состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. "Областная газета" также писала, что ФАС России согласовала цену на детскую вакцину от ковида "Спутник M". Она составит 600,48 рубля.

Добавим, 9 декабря в ходе брифинга замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что региональный оперштаб ещё не подавал заявку на получение детской вакцины. "Никаких заявок ещё никто не отправлял, потому что их никто не собирал", - уточнил он.

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