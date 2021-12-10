В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 663 человек

В регионе действуют коронавирусные ограничения. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 663 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 161 760 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписался 461 человек. Общее число выздоровевших достигло 161 558, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 31 случай смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 755 человек.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+102), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 669 заболевших коронавирусом. Ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации на 10 декабря можно здесь.

Накануне свердловские власти ослабили коронавирусные ограничения. Детям разрешат посещать торговые центры без сопровождения родителей. Запрет на вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей в ТЦ установили в начале ноября. Позже посещать торговые центры разрешили студентам.