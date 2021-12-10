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10 декабря 2021, 13:50

Коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 30 873 жителя России

Таблетки и аптечка

Некоторые пациенты переносят болезнь легко и лечатся дома. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 30 873 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 9 956 679 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 3 477 человек. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 663 жителя.

Из больниц выписались уже 8 673 518 россиян, из которых 35 657 человек выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 176 жизней. За всё время пандемии в России жертвами COVID-19 стали 287 180 жителей.

Отметим, что днём ранее в России выявили 30 209 новых пациента.

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Областная газета Свердловской области

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