Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2021, 13:40

Свердловский омбудсмен предложила создать особые зоны для людей с медотводом

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Как отметила Татьяна Мерзлякова, люди с медотводом должны полноценно жить. Фото: Алексей Кунилов.

Для людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от ковида, нужно создать особые зоны в сфере услуг. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Выступая сегодня, 10 декабря, на пресс-конференции, посвящённой Международному дню прав человека, свердловский омбудсмен отметила, что люди с медотводом должны продолжать полноценно жить. Создание особых зон, по её мнению, поможет таким людям уменьшить риск заражения коронавирусом и передачи инфекции другим людям.

"С коллегами  из Европейского института омбудсмена много разговаривала на эту тему", - сказала Татьяна Мерзлякова. - "У людей с медотводом очень высокая опасность заразиться. Спасать их тяжело. Мы не должны забывать о таких людях".

Также свердловский омбудсмен подчеркнула, что она не сторонник деления людей по категориям. По её словам, QR-коды, конечно, нужны, но они не должны вводиться повсеместно. Например, их не следует вводить в общественном транспорте. Нужно находить другие варианты защиты человека от заражения коронавирусом.

Ранее "Областная газета" писала о том, как в конце ноября Татьяна Мерзлякова помогла привитым пенсионерам. Тогда благодаря её инициативе QR-код получили около ста человек.

Сюжет

QR-код: введение системы пропусков в Свердловской области
Собираем всю информацию о QR-кодах.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2021, 14:24 / Общество
В Екатеринбурге экс-начальник отдела МВД по борьбе с коррупцией получил 10 лет колонии за взятку
10.12.2021, 14:13 / Общество
У екатеринбуржца арестовали Jaguar за долг в 26,5 миллиона
10.12.2021, 13:50 / Общество
Коронавирусную инфекцию за сутки подхватили 30 873 жителя России
10.12.2021, 13:45 / Общество
В Свердловской области COVID-19 обнаружили ещё у 663 человек
10.12.2021, 13:40 / Общество
Свердловский омбудсмен предложила создать особые зоны для людей с медотводом