Свердловский омбудсмен предложила создать особые зоны для людей с медотводом

Как отметила Татьяна Мерзлякова, люди с медотводом должны полноценно жить. Фото: Алексей Кунилов.

Для людей, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации от ковида, нужно создать особые зоны в сфере услуг. С таким предложением выступила Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Выступая сегодня, 10 декабря, на пресс-конференции, посвящённой Международному дню прав человека, свердловский омбудсмен отметила, что люди с медотводом должны продолжать полноценно жить. Создание особых зон, по её мнению, поможет таким людям уменьшить риск заражения коронавирусом и передачи инфекции другим людям.

"С коллегами из Европейского института омбудсмена много разговаривала на эту тему", - сказала Татьяна Мерзлякова. - "У людей с медотводом очень высокая опасность заразиться. Спасать их тяжело. Мы не должны забывать о таких людях".

Также свердловский омбудсмен подчеркнула, что она не сторонник деления людей по категориям. По её словам, QR-коды, конечно, нужны, но они не должны вводиться повсеместно. Например, их не следует вводить в общественном транспорте. Нужно находить другие варианты защиты человека от заражения коронавирусом.

Ранее "Областная газета" писала о том, как в конце ноября Татьяна Мерзлякова помогла привитым пенсионерам. Тогда благодаря её инициативе QR-код получили около ста человек.