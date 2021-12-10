Корпуса трёх больниц в Екатеринбурге вернулись к приёму плановых пациентов

Психоневрологический корпус Госпиталя для ветеранов войн в числе вернувшихся к плановой помощи. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге к плановой помощи вернулись корпуса трёх крупных больниц. Все они уже ведут приём пациентов.

Плановый приём пациентов возобновил терапевтический корпус Городской клинической больницы №14. Сейчас стационар работает в штатном режиме, подготовлено 119 коек, из них - 15 реанимационных. При экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс - тесты на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Также к работе вернулось паллиативное отделение Центральной городской больницы №2. Здание заканчивает проходить санобработку, после получения результатов проверки отделение будет готово принимать пациентов. Сейчас под патронажем отделения находится около 300 пациентов. Под ковидный госпиталь паллиативное отделение ЦГБ №2 перепрофилировали 19 июня этого года. За неполные полгода работы в больнице вылечили более 700 пациентов с COVID-19.

В Госпитале ветеранов войн к плановой помощи вернулся психоневрологический корпус. Все в больнице открылось восемь стационарных отделений общей мощностью 460 коек. Они работают как с пациентами психиатрического, так и неврологического профиля.

Напомним, ранее к плановому приём пациентов вернулись терапевтический корпус больницы Первоуральска и Сысертская центральная районная больница.