Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
10 декабря 2021, 15:52

Корпуса трёх больниц в Екатеринбурге вернулись к приёму плановых пациентов

табличка Госпиталя ветеранов войн

Психоневрологический корпус Госпиталя для ветеранов войн в числе вернувшихся к плановой помощи. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге к плановой помощи вернулись корпуса трёх крупных больниц. Все они уже ведут приём пациентов.

Плановый приём пациентов возобновил терапевтический корпус Городской клинической больницы №14. Сейчас стационар работает в штатном режиме, подготовлено 119 коек, из них - 15 реанимационных. При экстренной госпитализации пациентам будут проводить экспресс - тесты на COVID-19, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Также к работе вернулось паллиативное отделение Центральной городской больницы №2. Здание заканчивает проходить санобработку, после получения результатов проверки отделение будет готово принимать пациентов. Сейчас под патронажем отделения находится около 300 пациентов. Под ковидный госпиталь паллиативное отделение ЦГБ №2 перепрофилировали 19 июня этого года. За неполные полгода работы в больнице вылечили более 700 пациентов с COVID-19.

В Госпитале ветеранов войн к плановой помощи вернулся психоневрологический корпус. Все в больнице открылось восемь стационарных отделений общей мощностью 460 коек. Они работают как с пациентами психиатрического, так и неврологического профиля.

Напомним, ранее к плановому приём пациентов вернулись терапевтический корпус больницы Первоуральска и Сысертская центральная районная больница.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.12.2021, 18:19 / Культура
К юбилею Нижнего Тагила выпустят книгу-фотоальбом об истории и жителях города
10.12.2021, 17:29 / Общество
Во время пожара в Шувакише погиб 4-летний ребёнок
10.12.2021, 17:04 / Общество
Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 11-19 декабря
10.12.2021, 16:43 / Экономика
Жители потенциальной зоны КРТ в Екатеринбурге сообщили о сносе домов
10.12.2021, 15:52 / Общество
Корпуса трёх больниц в Екатеринбурге вернулись к приёму плановых пациентов