Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации в Свердловской области на 11-19 декабря

Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 1 739 983 свердловчан. Фото: Галина Соловьёва.

Опубликован новый график работы выездных пунктов вакцинации против COVID-19 в городах Свердловской области. Поставить прививку жителей региона приглашают с 11 по 19 декабря.

Свердловчанам напоминают о приближающихся новогодних праздниках. Граждан призывают защитить себя от тяжёлых последствий коронавируса, поставив прививку.

«К сожалению, длительные праздничные дни по своему завершению часто приводят к росту заболеваемости. Чтобы предотвратить повторение этой ситуации, я призываю жителей Свердловской области сделать прививку против COVID-19», - передаёт слова главного внештатного специалиста по медпрофилактике свердловского минздрава Александра Харитонова областной департамента информполитики.

Больше всего выездных пунктов традиционно будет открыты в Екатеринбурге. По четыре – в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском, по три – в Серове и Верхней Пышме, два – в Верхней Салде.

Ещё по одному пункту откроются:

в Сысерти – ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – 11-12, 18-19 декабря с 10.00 до 15.00, с 13 по 17 декабря с 9.00 до 20.00;

– ДК им. Романенко (ул. Ленина, 32) – 11-12, 18-19 декабря с 10.00 до 15.00, с 13 по 17 декабря с 9.00 до 20.00; в Асбесте – ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2 этаж) – с 11 по 19 декабря с 10.00 до 18.00;

– ТЦ «Nebo» (ул. Ленинградская, 26/2, 2 этаж) – с 11 по 19 декабря с 10.00 до 18.00; в Среднеуральске – КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – с 11 по 19 декабря с 16.00 до 20.00;

– КТ «Волна» (ул. Калинина, 14) – с 11 по 19 декабря с 16.00 до 20.00; в Полевском – ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 11-12, 18-19 декабря с 10.00 до 16.00;

– ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 11-12, 18-19 декабря с 10.00 до 16.00; в Ирбите – Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – 11-12, 18-19 декабря с 9.00 до 13.00, с 13 по 17 декабря с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 15.00);

– Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – 11-12, 18-19 декабря с 9.00 до 13.00, с 13 по 17 декабря с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 15.00); в Реже – ТЦ «Берёзка» (ул. Ленина, 1) – 11-12, 18-19 декабря с 10.00 до 17.00, с 13 по 17 декабря с 10.00 до 19.00.

Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для сокращения времени пребывания в пункте вакцинации рекомендуется заполнить прикреплённые документы.

По данным на 9 декабря, полный курс вакцинации против COVID-19 прошли 1 739 983 свердловчан.

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