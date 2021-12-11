В Реже наименьший прирост заболевших ковидом за сутки среди крупных городов Среднего Урала

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. Фото: Алексей Кунилов.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обновило карту заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах региона. За минувшие сутки наименьший прирост заболевших ковидом свердловчан выявлен в Реже - там заболел всего 1 человек.

По данным надзорного ведомства, прирост заболеваемости ковидом в Екатеринбурге составил 102 человека, а общее число заболевших в уральской столице составляет 69 318 человек. В Нижнем Тагиле за предыдущие сутки выявили 85 новых пациентов, суммарное число заболевших достигло 15 698. Из 7 597 заражённых ковидом в Каменске Уральском и Каменском районе 65 были зарегистрированы вчера.

Среди крупных городов Среднего Урала наименьший прирост был выявлен в Реже (4 709, +1 за сутки), Красноуфимске и Красноуфимском районе (4 299, +5 за сутки), а также Камышлове и Камышловском районе (3 684, +5 за сутки). Отметим, что в ещё два месяца назад заболеваемость в Реже была одной из самых высоких в регионе - 6 октября в муниципалитете было выявлено больше инфицированных, чем в Екатеринбурге.

Отметим, что все указанные муниципалитеты находятся в десятке муниципалитетов Свердловской области с наибольшим числом заражённых коронавирусом людей. В топ-10 антирейтинга также попали:

Первоуральск (9 496, +38 за сутки);

Ревда (6 395, +20 за сутки);

Берёзовский (4 871, +10 за сутки);

Верхняя Пышма (3 121, +13 за сутки).

Общее число заболевших на Среднем Урале составляет 186 106. У 663 из них ковид был обнаружен сутками ранее.