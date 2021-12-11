В поликлиниках Екатеринбурга перестали принимать здоровых детей

Детские больницы Екатеринбурга переведены на особый режим работы из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фото: Галина Соловьёва.

Детские больницы Екатеринбурга переведены на особый режим работы из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Приём здоровых детей в поликлиниках временно приостановлен.

Для эффективного оказания помощи заболевшим детям, в медучреждениях увеличено число специалистов для неотложной помощи как в больнице, так и на дому. На сайте министерства здравоохранения Свердловской области отмечается, что патронажи к новорождённым и детям раннего возраста будут проходить только на дому.

По мнению екатеринбургских медиков, ограничительные меры позволят остановить рост и предотвратить распространение сезонных респираторных заболеваний среди детей. Когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы.

Отметим, что 2 декабря аналогичные меры были предприняты в детских поликлиниках Нижнего Тагила. В Екатеринбурге одним из первых медучреждений, где был приостановлен приём здоровых детей, стала ДГБ №8.

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