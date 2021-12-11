Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2021, 11:25

В поликлиниках Екатеринбурга перестали принимать здоровых детей

Дети

Детские больницы Екатеринбурга переведены на особый режим работы из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Фото: Галина Соловьёва.

Детские больницы Екатеринбурга переведены на особый режим работы из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Приём здоровых детей в поликлиниках временно приостановлен.

Для эффективного оказания помощи заболевшим детям, в медучреждениях увеличено число специалистов для неотложной помощи как в больнице, так и на дому. На сайте министерства здравоохранения Свердловской области отмечается, что патронажи к новорождённым и детям раннего возраста будут проходить только на дому.

По мнению екатеринбургских медиков, ограничительные меры позволят остановить рост и предотвратить распространение сезонных респираторных заболеваний среди детей. Когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется, детские поликлиники вернутся к обычному режиму работы.

Отметим, что 2 декабря аналогичные меры были предприняты в детских поликлиниках Нижнего Тагила. В Екатеринбурге одним из первых медучреждений, где был приостановлен приём здоровых детей, стала ДГБ №8.

Читайте также:

Школьников Свердловской области могут досрочно отправить на каникулы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2021, 13:59 / Общество
Чайный сервиз Евгения Куйвашева был куплен на благотворительном аукционе за 42 миллиона
11.12.2021, 13:38 / Общество
В России за последние сутки выявили 30 288 новых пациентов с коронавирусом
11.12.2021, 13:29 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 661 случай COVID-19
11.12.2021, 11:57 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара в лифте эвакуировались 80 жителей многоэтажки
11.12.2021, 11:25 / Общество
В поликлиниках Екатеринбурга перестали принимать здоровых детей