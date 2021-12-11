За сутки в Свердловской области подтвердили 661 случай COVID-19

Общее число заражённых ковидом в регионе составляет 186 767. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале подтвердили ещё 661 случай заражения коронавирусом. Общее число заражённых ковидом в регионе составляет 186 767.

Из больниц региона по выздоровлению выписались за сутки 460 человек. Суммарно победить коронавирус смогли уже 162 018 свердловчан. На лечении остаются 15 959 жителей Среднего Урала.

При этом опасная болезнь унесла жизни ещё 35 жителей Свердловской области. За всё время пандемии в регионе от коронавируса скончались 8 790 человек.

Напомним, сутками ранее в области было подтверждено 663 случая заражения коронавирусом.

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