Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
11 декабря 2021, 13:38

В России за последние сутки выявили 30 288 новых пациентов с коронавирусом

мужчина в маске

В Москве за сутки было выявлено 3 140 новых пациентов с ковидом. Фото: Алексей Кунилов.

Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России сообщает о 30 288 новых случаях заражения инфекцией. В общей сложности на территории страны коронавирус подхватили 9 986 967 человек.

В Москве за сутки было выявлено 3 140 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге - 2 045, а в Московской области - 1 833. В Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом, за день подтвердили 661 случай.

По выздоровлению российские больницы покинули ещё 36 446 человек, а суммарное число россиян, вылечившихся от короанвируса, достигло 8 709 964.

Кроме того, оперштаб зарегистрировал 1 171 летальный исход от COVID-19. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 288 351 жителей России.

Напомним, сутками ранее в стране было зарегистрировано 30 873 случая коронавируса. 

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2021, 13:59 / Общество
Чайный сервиз Евгения Куйвашева был куплен на благотворительном аукционе за 42 миллиона
11.12.2021, 13:38 / Общество
В России за последние сутки выявили 30 288 новых пациентов с коронавирусом
11.12.2021, 13:29 / Общество
За сутки в Свердловской области подтвердили 661 случай COVID-19
11.12.2021, 11:57 / Общество
В Екатеринбурге из-за пожара в лифте эвакуировались 80 жителей многоэтажки
11.12.2021, 11:25 / Общество
В поликлиниках Екатеринбурга перестали принимать здоровых детей