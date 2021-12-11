В России за последние сутки выявили 30 288 новых пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки было выявлено 3 140 новых пациентов с ковидом. Фото: Алексей Кунилов.

Федеральный оперштаб по борьбе с ковидом в России сообщает о 30 288 новых случаях заражения инфекцией. В общей сложности на территории страны коронавирус подхватили 9 986 967 человек.

В Москве за сутки было выявлено 3 140 новых пациентов с ковидом, в Санкт-Петербурге - 2 045, а в Московской области - 1 833. В Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом, за день подтвердили 661 случай.

По выздоровлению российские больницы покинули ещё 36 446 человек, а суммарное число россиян, вылечившихся от короанвируса, достигло 8 709 964.

Кроме того, оперштаб зарегистрировал 1 171 летальный исход от COVID-19. За всё время пандемии болезнь унесла жизни 288 351 жителей России.

Напомним, сутками ранее в стране было зарегистрировано 30 873 случая коронавируса.