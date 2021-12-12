Свердловские врачи из "красных зон" высказались о вакцинации

В ближайшую неделю мобильные пункты вакцинации будут работать в 12 свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

Врачи из "красных зон" призвали жителей Свердловской области вакцинироваться от коронавируса. Медики заявляют, что для антиваксеров болезнь протекает в более тяжёлой форме.

По словам травматолога-ортопеда Александра Гордеева, все случаи тяжёлые и непредсказуемые.

"Приходишь на работу, пациент в добром здравии, а на следующем дежурстве он уже в реанимации. А все привитые пациенты намного легче переносят болезнь", – рассказывает он. Врач также считает, что вакцинацию и ревакцинацию должны пройти все, особенно люди с хроническими заболеваниями.

Терапевт Елена Дедюхина отмечает: реанимация заполнена всегда. Пациенты тяжёлые. Большинство из них не привитые. Также есть пациенты с ожирением, сахарным диабетом, сопутствующими патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"COVID-19 обостряет сопутствующие заболевания. У диабетиков сахара поднимаются до 30 единиц. Приходится назначать инсулины. <…> У гипертоников сильно понижается давление. Систолическое до 90-80 – для них это непривычно и тяжело", – рассказала она. Вакцинация необходима, соглашается с коллегами Елена.

О том, что "красные зоны" с начала осени никогда не бывают пустыми, говорит и нейрохирург Кирилл Погребняк.

"Самое тяжёлое в данной болезни то, что она неизбежно протекает с явлениями дыхательной недостаточности. <…> Вакцинация – пока единственный метод предотвращения тяжёлого течения коронавирусной инфекции, который действительно работает, и мы это видим", – добавил он.

Ранее "Областная газета" рассказывала, как волонтёры из "красной зоны" встретились с митингующими антиваксерами.

Читайте также:

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации на Среднем Урале до 19 декабря.

Свердловские власти расширили список документов для предъявления с QR-кодом.