Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
12 декабря 2021, 10:01

Свердловские врачи из "красных зон" высказались о вакцинации

вакцинация

В ближайшую неделю мобильные пункты вакцинации будут работать в 12 свердловских городах. Фото: Галина Соловьёва.

Врачи из "красных зон" призвали жителей Свердловской области вакцинироваться от коронавируса. Медики заявляют, что для антиваксеров болезнь протекает в более тяжёлой форме.

По словам травматолога-ортопеда Александра Гордеева, все случаи тяжёлые и непредсказуемые.

"Приходишь на работу, пациент в добром здравии, а на следующем дежурстве он уже в реанимации. А все привитые пациенты намного легче переносят болезнь", – рассказывает он. Врач также считает, что вакцинацию и ревакцинацию должны пройти все, особенно люди с хроническими заболеваниями.

Терапевт Елена Дедюхина отмечает: реанимация заполнена всегда. Пациенты тяжёлые. Большинство из них не привитые. Также есть пациенты с ожирением, сахарным диабетом, сопутствующими патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"COVID-19 обостряет сопутствующие заболевания. У диабетиков сахара поднимаются до 30 единиц. Приходится назначать инсулины. <…> У гипертоников сильно понижается давление. Систолическое до 90-80 – для них это непривычно и тяжело", – рассказала она. Вакцинация необходима, соглашается с коллегами Елена.

О том, что "красные зоны" с начала осени никогда не бывают пустыми, говорит и нейрохирург Кирилл Погребняк.

"Самое тяжёлое в данной болезни то, что она неизбежно протекает с явлениями дыхательной недостаточности. <…> Вакцинация – пока единственный метод предотвращения тяжёлого течения коронавирусной инфекции, который действительно работает, и мы это видим", – добавил он.

Ранее "Областная газета" рассказывала, как волонтёры из "красной зоны" встретились с митингующими антиваксерами.

Читайте также:

Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации на Среднем Урале до 19 декабря.

Свердловские власти расширили список документов для предъявления с QR-кодом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.12.2021, 11:01 / Культура
Главной мамой Урала – 2021 стала воспитатель детсада
12.12.2021, 10:01 / Общество
Свердловские врачи из "красных зон" высказались о вакцинации
12.12.2021, 09:05 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём Конституции
12.12.2021, 02:23 / Спорт
"Урал" разгромил "Ростов" в заключительном матче осенней части чемпионата России по футболу
12.12.2021, 02:11 / Спорт
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в Екатеринбурге в поединке с Умаром Саламовым