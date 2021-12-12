В Свердловской области за сутки выявили 658 случаев коронавируса

Диагноз лабораторно подтверждён у 128 жителей Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 658 заболевших коронавирусом зафиксировано в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 187 425.

За всё время из больниц выписали 162 472 свердловчан (+454 за сутки). На лечении остаются более 16,1 тысячи пациентов. Состояние 617 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+128), Артёмовского, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа и других муниципалитетов.

Зарегистрировано ещё 36 случаев смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 8 826 человек, сообщает региональный оперштаб.

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