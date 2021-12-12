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12 декабря 2021, 13:49

В России число заболевших COVID-19 превысило 10 млн человек

коронавирус

В Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 658 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В России коронавирус подхватили ещё 29 929 человек. Всего с начала пандемии на территории страны выявлено 10 016 896 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, из больниц выписались уже 8 741 355 россиян, в том числе 31 391 – за последние 24 часа. Коронавирус унёс ещё 1 132 жизни. За всё время пандемии в России жертвой COVID-19 стали 289 483 человека.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено почти 231,6 млн тестов на коронавирус, в том числе 562 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 647 363 человека.

В Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 658 человек.

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