В Южной Кореи выявили первый случай завоза омикрон-штамма из России

Впервые омикрон-штамм в Южной Корее выявили у пары, приехавшей из Нигерии 24 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Зарегистрирован первый случай завоза нового штамма коронавируса В.1.1.529 из России в Южную Корею. Также за сутки на территорию государства с "омикроном" прибыли два человека из Демократической Республики Конго и один - из Великобритании.

По данным на 12 декабря, всего в Республике Корея выявлено 90 заболевших омикрон-штаммом (+15 случаев за сутки). Из них 23 человека прибыли из-за границы, 67 инфицировались уже внутри страны, сообщают РИА Новости со ссылкой на Корейское агентство по контролю заболеваний.

Кстати, впервые омикрон-штамм в Южной Корее выявили у пары, приехавшей из Нигерии 24 ноября. Они заразили уже 60 человек.

Первый случай заражения выявили в Ботсване, а затем - в Южно-Африканской Республике. Далее B.1.1.529 зафиксировали в Гонконге, Израиле, Чехии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Канаде, Италии и Великобритании. На сегодняшний день новый штамм есть примерно в 60 странах.

Напомним, в начале декабря Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР. Через несколько дней девять россиян, прибывших из данной республики, сдали положительный ПЦР-тест. У двух из них подтвердилось заболевание омикрон-штаммом коронавируса.

Позже власти Свердловской области заявили, что прибывших в регион из стран с "омикроном" ждёт карантин в обсерваторе.