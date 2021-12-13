Привитые от ковида и россияне с антителами смогут приезжать в Израиль

"Спутник V" Израиль признал в середине ноября. Фото: Галина Соловьёва.

Иностранные туристы, которые привились вакциной "Спутник V", могут стать обладателями "зелёного сертификата" в Израиле и приезжать в эту страну. Но только после того, как серологический тест на антитела покажет положительный результат.

Такие тесты туристы из РФ будут делать в России. Те, кто вакцинирован препаратом «Спутник V” в последние полгода, и у кого есть отрицательный ПЦР-тест и серологический тест, который показывает достаточное количество у них антител, смогут приезжать в Израиль, получив "зелёный сертификат" по электронной почте. Такие слова министра туризма этой страны Йоэля Развозова приводит ТАСС.

Пока же, по словам министра, Израиль отсрочил до 23 декабря снятие запрета на въезд иностранцев. Связано это с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Ранее «Областная газета» писала, что Израиль с 15 ноября признал российскую вакцину "Спутник V" и открыл въезд для туристов, привитых ею. Однако 29 ноября из-за штамма "омикрон" Израиль на две недели закрыл границы для иностранцев. Также наше издание сообщало о том, что в России выявили два первых случая заражения этим штаммом. А вчера мы рассказывали, что в Южной Корее зафиксирован первый случай завоза омикрон-штамма из России.