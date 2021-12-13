За сутки в Свердловской области выявили 653 случая коронавируса

Менее 700 новых случаев ежедневно в Свердловской области выявляют со 2 декабря. Фото: Галина Соловьёва

Ещё 653 случая коронавируса выявили в Свердловской области, по данным на 13 декабря. Общее число инфицированных COVID-19 свердловчан достигло 188 тысяч.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 163 тысяч свердловчан, в том числе 447 - за последние сутки. На лечении остаются более 16 тысяч человек. Состояние около 600 госпитализированных оценивается как тяжёлое.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+134), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского ГО, Байкаловского района, Белоярского ГО, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Туры, Горноуральского ГО, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышева, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского ГО, Новой Ляли, Первоуральска, Ревды, Режа, Рефтинского ГО, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымского, Туринского и Шалинского ГО. "Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 188 078", - сообщили в региональном оперштабе.

За всё время скончались более 8,8 тыс. человек с подтверждённым диагнозом. За последние 24 часа зафиксировано 35 летальных исходов.

Накануне стало известно о 658 заразившихся, 454 выздоровевших и 36 скончавшихся.

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