Россияне с антителами получат сертификаты переболевшего ковидом на полгода

С 2022 года сертификат на 12 месяцев смогут получить граждане, имеющие и антитела, и отрицательный результат ПЦР-теста. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме 13 декабря, заявила, что россияне с антителами будут приравниваться к переболевшим коронавирусом гражданам. Они получат сертификаты переболевших на полгода.

При этом, по словам вице-премьера, с 2022 года сертификат на 12 месяцев смогут получить граждане, имеющие и антитела, и отрицательный результат ПЦР-теста. Российские граждане, привитые иностранными вакцинами от COVID-19 и имеющие антитела, также могут получить сертификат переболевшего на шесть месяцев, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, россияне с медотводом от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту.

Добавим, что сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о снятии с рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. Решение принято после обсуждения документа с Правительством РФ и на основе мнений регионов и обращений граждан.

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