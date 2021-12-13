Ещё 29 558 россиян попали в статистику по COVID-19

Под медицинским наблюдением остаются около 1,6 млн россиян. Фото: Галина Соловьёва

За сутки в России выявили 29 558 случаев заражения коронавирусом. Скончался ещё 1 121 человек. Это минимум с 26 октября. Общее число инфицированных COVID-19 россиян составляет 10 046 454.

Больше всего в официальную статистику по коронавирусу за сутки попало москвичей - 2 894 человека. Свердловская область с 653 случаями коронавируса занимает восьмую строчку среди регионов.

Выздоровели и выписались из больниц за всё время около 8,8 миллиона россиян, в том числе 28 561 человек - за последние сутки. Скончались за всё время более 290,6 тысячи жителей страны.

По данным Роспотребнадзора, в стране проведено свыше 231,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 455 тысяч - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 1,6 млн человек.

Накануне стало известно о 29 929 заболевших россиянах, 31 391 выписавшемся из больниц и 1 132 скончавшихся.

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