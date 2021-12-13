Штамм "омикрон" выявили у 16 из 177 прибывших из ЮАР россиян

Такой большой процент выявления, по словам Голиковой, свидетельствует о высокой заразности нового штамма. Фото: Галина Соловьёва.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" подтверждён у 16 из 177 вернувшихся из ЮАР россиян. Такой большой процент выявления, по словам замглавы кабмина, свидетельствует о высокой степени заразности нового штамма.

Об этом вице-премьер РФ сказала в ходе заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон". Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного - чтобы соотнести эти показатели. Практически 10%, это достаточно высокий уровень, что косвенно свидетельствует о высокой контагиозности штамма", - передаёт слова Татьяны Голиковой ТАСС.

Отметим, что россияне, прибывающие из ЮАР, Зимбабве, Намибии, Ботсваны, Мозамбика, Лесото, Мадагаскара, Танзании, Эсватини и Гонконга, обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Также вице-премьер отметила, что в 2021 году на борьбу с коронавирусом было потрачено 772 млрд рублей. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России составляет 55,8% - полностью вакцинацию прошли 68,8 млн человек.

Напомним, что 6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения омикрон-штаммом.

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