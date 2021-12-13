Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
13 декабря 2021, 17:33

Борис Джонсон сообщил о первой смерти от штамма "омикрон" в Великобритании

Больница

Первые заражённые новым штаммом "омикрон" были выявлены в Великобритании в середине ноября. Фото: Павел Ворожцов.

В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека от коронавирусного штамма "омикрон". Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе пресс-конференции после посещения центра вакцинации в западной части Лондона.

Напомним, первые заражённые новым штаммом "омикрон" были выявлены в Великобритании в середине ноября.

"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - передаёт слова Бориса Джонсона ТАСС.

Отметим, что сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме также обратила внимание на новый штамм. Она заявила, что "омикрон" подтверждён у 16 из 177 вернувшихся 13 декабря из ЮАР россиян. Такой большой процент выявления, по словам замглавы кабмина, свидетельствует о высокой  степени заразности нового штамма.

Читайте также:

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Сюжет

Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.12.2021, 19:50 / Общество
Ещё одно медицинское учреждение на Среднем Урале возобновило работу по профилю
13.12.2021, 19:39 / Общество
Число заболевших ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 14,5%
13.12.2021, 18:52 / Политика
Главой Заречного на пять лет переизбран Андрей Захарцев
13.12.2021, 18:25 / Спорт
Евгений Куйвашев пообещал спортсменам с инвалидностью места в училище олимпийского резерва
13.12.2021, 18:03 / Общество
На Среднем Урале рекультивируют свалку и шламонакопитель