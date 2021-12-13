Борис Джонсон сообщил о первой смерти от штамма "омикрон" в Великобритании

В Великобритании зарегистрирован первый случай смерти человека от коронавирусного штамма "омикрон". Об этом рассказал премьер-министр страны Борис Джонсон в ходе пресс-конференции после посещения центра вакцинации в западной части Лондона.
Напомним, первые заражённые новым штаммом "омикрон" были выявлены в Великобритании в середине ноября.
"К сожалению, мы наблюдаем случаи госпитализации в результате заражения омикрон-штаммом. Умер по меньшей мере один пациент, инфицированный омикрон-штаммом", - передаёт слова Бориса Джонсона ТАСС.
Отметим, что сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме также обратила внимание на новый штамм. Она заявила, что "омикрон" подтверждён у 16 из 177 вернувшихся 13 декабря из ЮАР россиян. Такой большой процент выявления, по словам замглавы кабмина, свидетельствует о высокой степени заразности нового штамма.
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