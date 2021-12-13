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Общество / Здравоохранение и здоровье
13 декабря 2021, 19:39

Число заболевших ОРВИ в Свердловской области за неделю выросло на 14,5%

ОРВИ

В Екатеринбурге за неделю ОРВИ выявили у 26 740 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области с 6 по 12 декабря выявлено 54 328 случаев заболевания ОРВИ. Это на 87,8% выше уровня эпидпорога по совокупному населению (+14,5% к показателю прошлой недели).

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 67% заболевших – дети. При этом чаще всего заражались юные свердловчане от 3 до 6 лет. На втором месте – 7-14 лет, на третьем – до 2 лет.

В списке муниципалитетов, неблагополучных по заболеваемости ОРВИ (выше среднеобластного в 1,5 раза и более) значатся: Богданович, Сухой Лог, Староуткинск, Карпинск, ЗАТО Свободный, Краснотурьинск. В Екатеринбурге за неделю инфекцию выявили у 26 740 горожан (выше уровня эпидпорога и показателей прошлой недели – на 78,8% и на 3% соответственно).

По предварительным диагнозам в регионе также зарегистрировали 1 419 внебольничных пневмоний (ниже уровня прошлой недели на 15,08%). Из них 604 – в уральской столице. Неблагополучными признаны, в том числе Верхняя Тура и Верхотурье.

По данным на 10 декабря, от гриппа на Среднем Урале привит 409 381 ребёнок (54,5% от плана) и 1 473 200 взрослых (84,7% от плана).

Добавим, заболеваемость ОРВИ в области продолжает расти. В предыдущую неделю было подтверждено 47 480 случаев.

Областная газета Свердловской области

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