Ещё одно медицинское учреждение на Среднем Урале возобновило работу по профилю

Отделение занимается нейро- и постковидной реабилитацией пациентов. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге межвузовский корпус № 2 Центральной городской клинической больницы № 6 возобновил плановый приём пациентов. Ранее в нём находился ковидный госпиталь.

Отделение медицинской реабилитации может принять до 30 человек. Оно включает в себя 10 палат интенсивной терапии для маломобильных пациентов. Их лечение ведётся по двум профилям. Первый - нейрореабилитация людей, которые перенесли инсульты, травмы, реанимацию, инфекции нервной системы. Второй профиль - постковидная реабилитация в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, сейчас не менее 40% пациентов проходят реабилитацию по профилю "постковид". Остальные восстанавливаются от последствий повреждения центральной нервной системы.

Здесь же работает дневной стационар, рассчитанный на 10 койко-мест. Он функционировал даже тогда, когда тут располагался ковидный госпиталь. Тем самым удалось сохранить технологии реабилитации пациентов. За этот год в дневном стационаре прошли такое восстановление 181 человек, в том числе 130 - по постковидному профилю.

Как отметил заведующий отделением медицинской реабилитации ЦГКБ № 6 Валентин Баженов, сейчас в отделении сформировано четыре мультидисциплинарные команды. Они состоят из врача-реабилитолога, специалиста по физической реабилитации, медицинских психолога и логопеда.

Ранее "Областная газета" писала. что корпуса трёх больниц в Екатеринбурге вернулись к приёму плановых пациентов. Также наше издание сообщало, что начали работать по профилю терапевтический корпус больницы Первоуральска и Сысертская центральная районная больница.