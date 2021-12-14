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14 декабря 2021, 13:44

В Свердловской области за сутки зарегистрирован 641 случай COVID-19

коронавирус

В свердловской области выявлено на 12 случаев заболевания меньше, чем сутками ранее. Фото: Галина Соловьёва.

Ещё 641 заболевший коронавирусом зафиксирован в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 188 719.

За всё время из больниц выписались 163 362 свердловчанина (+443 за сутки). На лечении остаются почти 16,5 тысячи пациентов.

Зарегистрирован ещё 31 случай смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 8 892 человек, сообщает федеральный оперштаб.

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Опубликован график работы мобильных пунктов вакцинации на Среднем Урале до 19 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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