В Свердловской области за сутки зарегистрирован 641 случай COVID-19

Ещё 641 заболевший коронавирусом зафиксирован в Свердловской области. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 188 719.
За всё время из больниц выписались 163 362 свердловчанина (+443 за сутки). На лечении остаются почти 16,5 тысячи пациентов.
Зарегистрирован ещё 31 случай смерти больных COVID-19. Всего от коронавируса скончались 8 892 человек, сообщает федеральный оперштаб.
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