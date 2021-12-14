В больницу Красноуфимска поступило оборудование для лапароскопической хирургии за 15 млн рублей

Стойка укомплектована хирургическими блоками и расходными материалами последнего поколения. Фото: Владимир Мартьянов.

Красноуфимская районная больница получила лапароскопическую стойку стоимостью 15 миллионов рублей. За хирургической помощью в данное учреждение обращаются более 2 тысяч пациентов ежегодно.

Как отметил главврач больницы Павел Мясников, приобретённое оборудование расширит возможности оперирующих врачей, снизит риски возникновения послеоперационных осложнений. Стойка укомплектована хирургическими блоками и расходными материалами последнего поколения.

По данным медорганизации, ГАУЗ СО "Красноуфимская районная больница" является межмуниципальным центром и оказывает высокотехнологичную помощь жителям Красноуфимска, Ачита, Артей, где проживает более сотни тысяч человек.

Лапароскопическая хирургия - современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия (обычно 0,5-1,5 см). Кстати, впервые лапароскопические процедуры для диагностики хирургических заболеваний использовал французский врач Ипполит Бернхайм. Это было в начале 20 века.

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