Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
14 декабря 2021, 14:10

В больницу Красноуфимска поступило оборудование для лапароскопической хирургии за 15 млн рублей

лапароскопическая стойка

Стойка укомплектована хирургическими блоками и расходными материалами последнего поколения. Фото: Владимир Мартьянов.

Красноуфимская районная больница получила лапароскопическую стойку стоимостью 15 миллионов рублей. За хирургической помощью в данное учреждение обращаются более 2 тысяч пациентов ежегодно.

Как отметил главврач больницы Павел Мясников, приобретённое оборудование расширит возможности оперирующих врачей, снизит риски возникновения послеоперационных осложнений. Стойка укомплектована хирургическими блоками и расходными материалами последнего поколения.

По данным медорганизации, ГАУЗ СО "Красноуфимская районная больница" является межмуниципальным центром и оказывает высокотехнологичную помощь жителям Красноуфимска, Ачита, Артей, где проживает более сотни тысяч человек.

Лапароскопическая хирургия - современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия (обычно 0,5-1,5 см).

Кстати, впервые лапароскопические процедуры для диагностики хирургических заболеваний использовал французский врач Ипполит Бернхайм. Это было в начале 20 века.

Читайте также:

В Екатеринбурге после ремонта открыли травматолого-ортопедическое отделение ОДКБ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.12.2021, 14:10 / Общество
В больницу Красноуфимска поступило оборудование для лапароскопической хирургии за 15 млн рублей
14.12.2021, 13:55 / Общество
На здание Дома офицеров в Екатеринбурге вернули барельеф Сталина
14.12.2021, 13:47 / Общество
В России выявили 28 343 новых случая заражения коронавирусом
14.12.2021, 13:44 / Общество
В Свердловской области за сутки зарегистрирован 641 случай COVID-19
14.12.2021, 13:12 / Общество
В Екатеринбурге автобус № 57 вернулся к привычной схеме движения