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Общество / Здравоохранение и здоровье
14 декабря 2021, 16:08

В Каменске-Уральске привившиеся от ковида бесплатно посетят театр и горнолыжную базу

Процедура прививки.

Воспользоваться сертификатом можно до конца 2022 года. Фото: Алексей Кунилов.

В Каменск-Уральском ГО стартовала акция для тех, кто решил привиться от коронавируса. По её условиям, после вакцинации жители получают сертификаты на бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры, физкультуры и спорта. Продлится акция до Нового года.

Вручают сертификаты в пунктах вакцинации каменцам, которые прививается от ковида впервые или проходят ревакцинацию. Такое решение было принято в первой декаде декабря на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По желанию жители округа могут выбрать документ, дающий право на разовое посещение спектакля, горнолыжной базы, тренажёрного зала и других объектов. Всего изготовлено более 17 тысяч таких сертификатов. Ими можно воспользоваться с 1 января и до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каменска-Уральского.

По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала пандемии в Каменске-Уральском и Каменском районе лабораторно подтверждено 7805 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Областная газета" писала, что за вакцинацию от ковида поощрили жителей Ревды и тагильчан. Также мы сообщали, что Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди тех, кто прививается от ковида.

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Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
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Областная газета Свердловской области

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