Центр Гамалеи разработал модификацию вакцины "Спутинк V" против "омикрона"

Сейчас препарат проходит первую стадию клинических испытаний. Фото: Галина Соловьёва.

Директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании разработки модификации вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон". Сейчас препарат проходит первую стадию клинических испытаний.

Об этом Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Сейчас нет никаких доказательств того, что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. Возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, чтобы защищать и от дельта-штамма, и от омикрон-штамма. Тогда необходимо будет задействовать новую платформу по созданию вакцин, которые в настоящее время институт Гамалеи уже отработал", - сказал директор центра Гамалеи.

Он добавил, что первые данные об эффективности модификации "Спутника V" будут получены на следующей неделе. При этом Александр Гинцбург сказал, что если эффективность новой вакцины против "омикрона" будет в 2-6 раз ниже, чем против уханьского штамма, то носить изменения в препарат не придётся.

Напомним, вчера премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о первой жертве штамма "омикрон" в стране.

В середине ноября на юге Африки был выявлен новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила греческую букву "омикрон". Первых заражённых этим штаммом уже выявили в Израиле, Гонконге, Канаде, Италии и Германии.