В России появилась тест-система для выявления штамма "омикрон"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на Общем собрании РАН заявила, что в России создали тест-систему для выявления омикрон-штамма коронавируса. Сейчас она проходит испытания в ЮАР и России.
Главный санврач РФ указала на важность такой тест-системы для оперативного выявления и контроля за распространением омикрон-штамма.
"Созданием тестов для определения новой коронавирусной инфекции занимаются несколько научно-исследовательских организаций. Сейчас уже разработана тест-система для выявления нового штамма "омикрон", - передаёт слова Анны Поповой "Российская газета".
Кроме того, во время своего выступления глава Роспотребнадзора сообщила, что 11 из 16 россиян с "омикроном", которые прибыли вчера из ЮАР, были вакцинированы от COVID-19.
У большинства наблюдаемых пациентов инкубационный период составил семь дней. Среди симптомов омикрон-штамма - головная боль, кашель, слабость, лихорадка, нарушение сна, катаральные явления. У двух пациентов наблюдалась диарея, ещё у одного появились проблемы с обонянием и вкусом.
Напомним, сегодня директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил об окончании разработки модификации вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон". Сейчас препарат проходит первую стадию клинических испытаний.
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