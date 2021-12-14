В Свердловской области развернули 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга

В данный момент пациентов в обсерваторе нет. Фото: Александр Зайцев.

В Свердловской области на базе санатория "Обуховский" открыт обсерватор. Он рассчитан на 100 человек.

Как рассказали "Областной газете" в региональном оперштабе, туда планируется направлять туристов, вернувшихся на Средний Урал из Республики Ботсвана, Республики Зимбабве, Королевства Лесото, Республики Мадагаскар, Республики Мозамбик, Республики Намибия, Объединённой Республики Танзания, Королевства Эсватини, Южно-Африканской Республики и Специального административного района Гонконг. В течение двух недель граждане будут находиться в обсерваторе и ежедневно обследоваться на ковид методом ПЦР.

"В данный момент пациентов в обсерваторе нет", - заявили изданию.

Ранее о том, что прибывших из стран с "омикроном" будут помещать в обсерватор, говорил замглавы региона Павел Креков. По его словам, пока на территории области нового штамма нет. При этом есть угроза его появления.

Добавим, штамм "омикрон" выявили у 16 из 177 прибывших 13 декабря из ЮАР россиян.

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