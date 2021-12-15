В Свердловской области за сутки коронавирусом заболели 637 человек

В общественном транспорте необходимо соблюдать масочный режим. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 637 заболевших COVID-19.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 189 356 жителей. За сутки из больниц Свердловской области выписались 439 человек. Общее число выздоровевших достигло 163 801, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 32 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 8 924 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+292), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Волчанска, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Таборинского, Тавдинского, Талицкого, и Шалинского городских округов.

Днём ранее в регионе выявили 641 заболевшего коронавирусом. Добавим, что на Среднем Урале продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации до 19 декабря можно здесь.

Напомним, в Свердловской области развернули обсерватор на 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга.