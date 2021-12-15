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15 декабря 2021, 13:45

За сутки в России коронавирусом заболели 28 363 жителя

Дедушка и внучка

Пенсионеры находятся в группе риска. Фото: Галина Соловьёва

За минувшие сутки в России коронавирус подхватили 28 363 человека. Всего с начала пандемии на территории страны было выявлено 10 103 160 случаев заражения COVID-19.

Как сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России, в Москве инфекцией заразились ещё 2 459 человек. В Свердловской области, которая находится на девятом месте в списке регионов, заболело 637 жителей.

Из больниц выписались уже 8 839 633 россиянина, из которых 35 633 человека выздоровели за последние сутки. Коронавирус унёс 1 142 жизни. За всё время пандемии в России число жертв COVID-19 составило 292 891.

Отметим, что днём ранее в России выявили 28 343 новых пациента.

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