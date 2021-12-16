Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 декабря 2021, 09:00

Число случаев коронавируса в Екатеринбурге превысило 70 тысяч

коронавирус

Всего с начала пандемии в регионе заболело 189 356 жителей. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в муниципалитетах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 70 тысяч.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, по данным на 15 декабря, в уральской столице выявлено 70 249 случаев заболевания. Далее в списке городов с наибольшим числом инфицированных идёт Нижний Тагил, где подтверждены 15 985 заболевших, и Первоуральск с 9 611 заражёнными.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 189 356 жителей. Из них 163 801 выздоровел и выписался из больницы. Жертвами COVID-19 стали 8 924 человека.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале развернули обсерватор на 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.12.2021, 10:00 / Общество
В парк коммунальной техники Екатеринбурга пришёл первый из модифицированных "КамАЗов"
16.12.2021, 09:00 / Общество
Число случаев коронавируса в Екатеринбурге превысило 70 тысяч
16.12.2021, 08:13 / Общество
В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле ночью горели машины
16.12.2021, 07:42 / Общество
Свердловскую область засыплет снегом перед морозами
15.12.2021, 23:38 / Общество
Опубликованы приказы о сроках ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году