Число случаев коронавируса в Екатеринбурге превысило 70 тысяч

Всего с начала пандемии в регионе заболело 189 356 жителей. Фото: Галина Соловьёва.

Роспотребнадзор обновил данные по распространению коронавируса в муниципалитетах Свердловской области. В Екатеринбурге число инфицированных COVID-19 перевалило за 70 тысяч.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, по данным на 15 декабря, в уральской столице выявлено 70 249 случаев заболевания. Далее в списке городов с наибольшим числом инфицированных идёт Нижний Тагил, где подтверждены 15 985 заболевших, и Первоуральск с 9 611 заражёнными.

Всего с начала пандемии в регионе заболело 189 356 жителей. Из них 163 801 выздоровел и выписался из больницы. Жертвами COVID-19 стали 8 924 человека.

Ранее "Областная газета" писала, что на Среднем Урале развернули обсерватор на 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга.