Темы дня

Общество / Здравоохранение и здоровье
16 декабря 2021, 13:55

За сутки в России коронавирус подхватили 28 486 человек

Люди в масках.

С начала пандемии в России зарегистрировано более 10,1 млн случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России коронавирусом заболели ещё 28 486 жителей страны. С начала пандемии на территории страны зафиксированы 10 131 646 случаев заражения ковидом.

Выписались из больниц уже 8 876 788 россиян. В их числе 37 155 человек - за последние 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки из-за этого заболевания умерли 1 133 человека. Всего с начала пандемии жертвой ковида стали 294 024 россиянина.

По информации Роспотребнадзора, в нашей стране проведено свыше 233,3 млн тестов на ковид. Из них 535 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 596 083 человека.

Ранее "Областная газета" писала, что Центр Гамалеи разработал модификацию вакцины "Спутник V" против "омикрона". Также мы сообщали о том, что в России появилась тест-система для выявления этого штамма.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
16.12.2021, 16:51 / Общество
В Нижнем Тагиле спустя 16 лет восстановили скважину
16.12.2021, 16:33 / Общество
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Курган
16.12.2021, 16:14 / Общество
С 2022 года уральские сёла смогут участвовать в программе комплексного благоустройства
16.12.2021, 16:12 / Общество
В Екатеринбурге появится первая электронная выделенка для общественного транспорта
16.12.2021, 15:52 / Общество
"Омикрон" потверждён у 25 человек в России