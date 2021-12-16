За сутки в России коронавирус подхватили 28 486 человек

С начала пандемии в России зарегистрировано более 10,1 млн случаев коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в России коронавирусом заболели ещё 28 486 жителей страны. С начала пандемии на территории страны зафиксированы 10 131 646 случаев заражения ковидом.

Выписались из больниц уже 8 876 788 россиян. В их числе 37 155 человек - за последние 24 часа. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом. За сутки из-за этого заболевания умерли 1 133 человека. Всего с начала пандемии жертвой ковида стали 294 024 россиянина.

По информации Роспотребнадзора, в нашей стране проведено свыше 233,3 млн тестов на ковид. Из них 535 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 596 083 человека.

Ранее "Областная газета" писала, что Центр Гамалеи разработал модификацию вакцины "Спутник V" против "омикрона". Также мы сообщали о том, что в России появилась тест-система для выявления этого штамма.