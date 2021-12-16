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Общество / Здравоохранение и здоровье
16 декабря 2021, 13:47

Коронавирусом за последние 24 часа заболели 632 жителя Свердловской области

Женщина в маске.

Сутками ранее ковидом заразились 637 свердловчан Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 632 случая заболевания коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб.

За весь период с начала пандемии на Среднем Урале ковидом заразились 189 988 человек.

Из больниц региона выписались 434 свердловчанина. В настоящее время общее количество выздоровевших составляет 164 235 жителей. За последние 24 часа зафиксировано 33 случая смерти из-за коронавируса. Всего от этой инфекции с начала пандемии в Свердловской области скончались 8 957 человек.

Сутками ранее на Среднем Урале коронавирусную инфекцию подхватили 637 человек.

Напомним, "Областная газета" писала, что число случаев ковида в Екатеринбурге превысило 70 тысяч. А ещё мы сообщали о том, что в Свердловской области развернули 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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