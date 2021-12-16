Врач Наталья Бахматова (на фото) изображена на граффити в момент проведения непрямого массажа сердца. Фото: Павел Ворожцов

На фасаде здания Территориального центра медицины катастроф Свердловской области появилось граффити врачей. Над ним больше месяца трудился екатеринбургский художник Владислав ОЛЬШАНСКИЙ – в итоге всё получилось буднично и очень правдоподобно.

На переднем плане – старшая медсестра Валентина Самородова с выжившим малышом на руках. Заведующая учебным отделом центра, врач Наталья Бахматова и ведущий реаниматолог-анестезиолог Пётр Еговцев пытаются вернуть к жизни одного из пострадавших. Пара их коллег – врач Владимир Амосов и заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи Елена Медведева перевязывают голову другого пострадавшего и настраивают капельницу. Водитель-спасатель Анатолий Замышляев и заведующий хозчастью центра Александр Малазёмов помогают другим травмированным. Экстренно на вызов прибыл вертолёт… И всё это – в одной картине.

Идея художественного проекта принадлежит главному врачу Центра Виктору Попову. Оплатил граффити Благотворительный фонд поддержки работников скорой медицинской помощи Свердловской области. Пока искали исполнителя – моделировали ситуацию. Тогдато и решили показать не только работу бригады врачей сразу после происшествия, но и все возможности Центра медицины катастроф: авиацию, трассовые пункты помощи

– Все трассовые пункты обеспечены необходимым спасательным оборудованием. Любая чрезвычайная ситуация, как на этой картине, например, и мы начинаем оказывать помощь до приезда МЧС, – объясняет Наталья Бахматова.

Чтобы погрузить Владислава Ольшанского в профессию спасателя, художнику показали серию картин об истории развития медицины катастроф. Потом каждый эпизод граффити отрабатывался индивидуально. Спасатели позировали. Фотосессии проводил сам Владислав, снимая будущих персонажей граффити со стремянки: происходящее нужно было изобразить на склоне холма, но при этом гармонично уместить всех действующих лиц. Фотографии послужили для художника рабочим материалом.

– Каждый день подготовки к работе занимал очень много времени, – рассказал «Облгазете» Владислав Ольшанский. – Вышка всегда стояла у стены, а всё остальное ежедневно заново приходилось приносить и раскладывать: три лестницы, кабель протянуть, лампочки на лестницах закрепить и направить, принести краску. В работе я использовал более 250 цветов, каждый цвет – отдельный баллончик.

Финишную проработку деталей художник делал уже при минусовой температуре и когда рано темнело, так что процесс несколько затянулся. Но результат того стоит.

– Некоторые говорят, что работа тяжёлая, потому что изображена авария, и что такое рисовать нельзя. Но они не понимают, что рисунок иллюстрирует настоящую ежедневную работу спасателей центра. Их работа – это подвиг, а сами спасатели – герои, – говорит автор граффити. – Для нас это рисунок, а для сотрудников центра – реальность: когда у людей горе и беда, вовремя подоспевшая помощь – это чьи-то спасённые жизни.

Сами врачи свердловского Территориального центра медицины катастроф очень тепло отзываются о своём стрит-арте – видно, что гордятся.

Справка «ОГ» Территориальный Центр медицины катастроф в Екатеринбурге создан в сентябре 1993 года для оказания медицинской помощи в чрезвычайной ситуации. Через год в структуру центра вошел отдел санитарной авиации. Также в его составе функционируют акушерский реанимационно-консультативный, нейротравматологический и ожоговый реанимационно-консультативный центры. Центр ведёт постоянную работу по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей, с большим количеством пострадавших. Всего в организации работает 404 сотрудника.

Художник сумел добиться, чтобы каждый герой картины хорошо был виден Фото: Павел Ворожцов