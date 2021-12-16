"Омикрон" потверждён у 25 человек в России

В Свердловской области развернули 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга. Фото: Галина Соловьёва

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране выявлено уже 25 человек, подхвативших "омикрон"-штамм коронавируса. Об этом она сообщила на заседании Госдумы, представляя законопроект о QR-кодах в общественных местах. Депутаты сегодня голосуют в I чтении.

"На сегодня "омикрон" выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Конечно, избежать нарастания этой ситуации невозможно с учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников", - передаёт ТАСС слова Татьяны Голиковой.

До сегодняшнего дня было известно о выявлении штамма "омикрон" у 16 из 177 прибывших 13 декабря из ЮАР россиян.

В Свердловской области развернули 100 коек для прибывших из Африки и Гонконга. Обсерватор организован на базе санаторий "Обухвский". Изолированных в регионе пока нет, как и случаев заболевания новым штаммом.

Читайте также:

В России появилась тест-система для выявления штамма "омикрон".

Всё, что известно о новом штамме коронавируса "омикрон".

Учёные университета Гонконга опубликовали первый снимок "омикрона".