Пять городов Среднего Урала вошли в число лидеров по заболевшим ковидом

За сутки в уральской столице заболели ковидом 183 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале с начала пандемии лабораторно подтверждено 189 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие обновлённые данные привело Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Так, в списке муниципалитетов в нашем регионе по количеству заболевших ковидом лидирует Екатеринбург. С начала пандемии его подхватили 70432 жителя уральской столицы. За сутки прирост заражённых составил 183 человека. В Нижнем Тагиле всего зафиксировано 16074 случая заболевания коронавирусом, в том числе за 16 декабря зарегистрировано 89 таких случаев. В третьем по наибольшему количеству заболевших городе области - Первоуральске - за сутки выявлено 29 новых заразившихся (с 9611 до 9640 человек). В Каменске-Уральском с Каменским районом за этот период зафиксировано 42 таких случая (с 7844 до 7886). На пятой позиции - Ревда (6452 заболевших). Несмотря на такое количество инфицированных с начала пандемии жителей, за сутки в этом городе заболело всего шесть человек.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области коронавирусом заразились 632 жителя.