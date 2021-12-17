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Общество / Здравоохранение и здоровье
17 декабря 2021, 09:03

Пять городов Среднего Урала вошли в число лидеров по заболевшим ковидом

Люди в масках.

За сутки в уральской столице заболели ковидом 183 человека. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале с начала пандемии лабораторно подтверждено 189 988 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие обновлённые данные привело Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Так, в списке муниципалитетов в нашем регионе по количеству заболевших ковидом лидирует Екатеринбург. С начала пандемии его подхватили 70432 жителя уральской столицы. За сутки прирост заражённых составил 183 человека. В Нижнем Тагиле всего зафиксировано 16074 случая заболевания коронавирусом, в том числе за 16 декабря зарегистрировано 89 таких случаев. В третьем по наибольшему количеству заболевших городе области -  Первоуральске - за сутки выявлено 29 новых заразившихся (с 9611 до 9640 человек). В Каменске-Уральском с Каменским районом за этот период зафиксировано 42 таких случая (с 7844 до 7886). На пятой позиции - Ревда (6452 заболевших). Несмотря на такое количество инфицированных с начала пандемии жителей, за сутки в этом городе заболело всего шесть человек.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области коронавирусом заразились 632 жителя.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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