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16 декабря 2021, 19:50

Правительство РФ утвердило список лечебных продуктов для детей-инвалидов на 2022 год

Инвалидность

В этих продуктах, основную часть которых составляют жидкие и сухие смеси, нуждаются дети с редкими заболеваниями. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении перечня продуктов питания для детей с инвалидностью на 2022 год. Список увеличился на восемь позиций.

Обновлённый перечень содержит 94 наименования, который пополнился лечебным питанием для детей с муковисцидозом, фенилкетонурией и нарушением обмена жирных кислот.

"Всё это – продукты, необходимые маленьким пациентам с ограничениями по здоровью. И каждый ребёнок, которому это нужно, должен получать их своевременно", – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства.

В этих продуктах, основную часть которых составляют жидкие и сухие смеси, нуждаются дети с редкими заболеваниями. Питание закупается на государственные средства, а затем бесплатно передаётся нуждающимся в них семьям. Перечень специализированных продуктов для детей с редкими заболеваниями составляется ежегодно спецкомиссией Минздрава РФ, после чего документ утверждает кабмин.

Ознакомиться с полным перечнем продуктов питания для детей с инвалидностью можно здесь.

Областная газета Свердловской области

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