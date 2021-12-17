Владимир Путин оценил опыт Свердловской области в помощи семьям с особенными детьми

Благодаря грамотному подходу, в Свердловской области семьи не отказываются от детей с синдромом Дауна. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин высоко оценил опыт Свердловской области в медико-социальной помощи детям. Свердловскую практику работы с семьями, где рождаются дети с синдромом Дауна, могут распространить на федеральный уровень.

Об инициативе Свердловской области Владимиру Путину рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Она отметил, что в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, 50% семьей отказываются от ребенка с таким диагнозом при рождении. А в Свердловской области уже два года таких семей нет. Глава АСИ назвала опыт Свердловской области примером грамотной работы.

Добиться таких результатов регион смог благодаря разработке порядка медико-социальной помощи ребёнку и семье в этой ситуации. Алгоритм действий создавался министерством здравоохранения региона совместно с социальными некоммерческими организациями.

"Был разработан протокол объявления диагноза, протокол исследований, протокол маршрутизации, который позволяет комплексно поддержать, помочь семье и сопроводить семью уже по итогам выписки из роддома. Этот протокол подписан приказом регионального министерства здравоохранения", - цитирует Светлану Чупшеву департамент информполитики Свердловской области.

Она отметила, что если мама знает, какие шаги ей предстоят после рождения ребёнка с синдромом Дауна, она будет чувствовать себя спокойнее, будет меньше стресс, а значит – меньше вероятность, что она откажется от своего малыша. Светлана Чупшева предложила применять эту практику на территории всей России.

Владимир Путин поддержал её предложение поручил министру экономического развития Российской Федерации Андрею Белоусову заняться этой темой.

"То, что Вы сейчас сказали - важно, но нужно своевременно делать анализы, проверки, скрининги делать на ранних стадиях беременности. Вот что надо делать. В России это та тема, которой Министерству здравоохранения, всему социальному блоку нужно уже заниматься основательно", - сказал глава государства.

Напомним, директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева приезжала в Екатеринбург в ноябре этого года. Во время визита она подписала с губернатором Евгением Куйвашевым новое соглашение о сотрудничестве. Документ определяет направления работы по вопросам улучшения инвестклимата, подготовки кадров и улучшения качества жизни населения.

Кроме этого, она провела встречи с социальными предпринимателями, занимающимися поддержкой людей с инвалидностью, с инвесторами и с теми, кто занимается креативными индустриями.