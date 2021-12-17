В Алапаевске больницу оштрафовали из-за тараканов

Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Фото: Галина Соловьёва.

Сотрудники прокуратуры Алапаевска проверили детское соматическое отделение городской больницы на наличие тараканов. В итоге выяснилось, что эти насекомые-вредители в медучреждении есть.

Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

"В связи с выявленными нарушениями прокуратура в адрес главного врача больницы внесла представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства", - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В результате помощник врача-эпидемиолога получил выговор. В отношении Алапаевской городской больницы и должностного лица возбудили дела по статье 6.4 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к общественным помещениям, зданиям). После их рассмотрения больницу оштрафовали на 10 тысяч рублей, а должностное лицо - на 500 рублей.

Кроме того, после вмешательства прокуратуры в детском соматическом отделении больницы организовали внеплановую дезинсекцию помещений. Также внесены изменения и дополнения в техническое задание к контракту на проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий в 2022 году. Теперь кратность обработки помещений отделения значительно увеличится.

Ранее "Областная газета" писала о нашествии тараканов в детском саду Берёзовского.