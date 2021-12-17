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17 декабря 2021, 13:42

В Свердловской области зарегистрировно более 190 тысяч случаев ковида

Женщина в маске

По выздоровлению из больниц Среднего Урала выписался ещё 431 пациент. Фото: Алексей Кунилов.

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 629 новых пациентов с коронавирусом. Общее число заражённых в регионе составляет 190 617.

По выздоровлению из больниц Среднего Урала выписался ещё 431 пациент. Суммарно победить инфекцию смогли уже 164 666 жителей Свердловской области. На лечении сейчас остаются 16 962 человек с ковидом.

Число летальных исходов от инфекции увеличилось за сутки на 32. За всё время пандемии от COVID-19 скончались 8 989 свердловчан.

Напомним, сутками ранее в регионе было подтверждено 632 случая коронавируса.

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