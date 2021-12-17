Привитые от ковида пожилые первоуральцы получили скидку в аптеку

Пожилым уральцам после вакцинации вручают купон на скидку в аптеку. Фото: Галина Соловьёва.

Сегодня в Первоуральском ГО стартовала акция для пожилых людей старше 60 лет, которые впервые прививаются от коронавируса. Теперь после вакцинации им вручают купон на скидку при покупке лекарств или других аптечных товаров.

Решение о таком поощрении представителей старшего поколения принято администрацией Первоуральска. Акция пройдёт до 31 января 2022 года. Но если она станет популярной у пожилых первоуральцев, её могут продлить.

Фиксированная сумма скидки - 250 рублей. Воспользоваться купоном можно во всех муниципальных аптеках (ПМУП «Аптека № 458») при приобретении лекарств или иных аптечных товаров на общую сумму от 500 рублей. Срок действия купона - до 31 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Адреса аптек, в которых можно получить скидку после вакцинации:

г. Первоуральск, ул. Комсомольская, д.15а

г. Первоуральск, ул. Космонавтов, д. 22

г. Первоуральск, ул. Емлина, д. 22 (в здании поликлиники)

г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, д. 22

г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 15а

г. Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 2а (в здании поликлиники)

пос. Магнитка, ул. Циолковского, д. 25 (в здании поликлиники)

пос. Новоалексеевка, пер. Геологический, д. 3 (в здании поликлиники)

пос. Кузино, ул. Пролетарская, д. 40 (в здании поликлиники)

По обновлённым данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, с начала пандемии в Первоуральске зарегистрировано 9640 случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Областная газета" писала, что жители Каменска-Уральского, привившиеся от ковида, бесплатно посетят театр и горнолыжную базу. Также мы рассказывали, что за вакцинацию от коронавируса поощрили жителей Ревды и тагильчан. А ещё наше издание сообщало, что Правительство России продлило розыгрыш 100 тысяч рублей среди тех, кто прививается от ковида.