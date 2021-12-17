Коронавирусом заразились ещё 27 743 россиянина

Медучреждения за сутки покинули 37 437 россиян, переболевших COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом в России обновил статистику по заболеваемости. За минувшие 24 часа в стране было выявлено 27 743 новых случая заражения ковидом, а общее число инфицированных возросло до 10 159 389.

В Москве выявили ещё 2 755 заражённых коронавирусом людей, в Санкт-Петербурге - 1 984, в Московской области - 1 452, а в Свердловской области, которая располагается на 8-м месте в списке регионов России с наибольшей суточной заболеваемостью, - 629.

Медучреждения за сутки покинули 37 437 россиян, переболевших COVID-19. Общее число выздоровевших жителей страны составляет 8 914 225.

Кроме того, стало известно ещё о 1 080 случаях летального исхода. Всего от коронавируса в России скончались 295 104 человек.

Напомним, днём ранее в России зарегистрировали 28 486 случаев заболевания ковидом.